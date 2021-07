Tutti i cani in cerca di famiglia a Catania

Gabry ed Izmir sono in cerca di una famiglia che gli possa dare l'affetto che gli è mancato in questi anni

E' arrivato il momento di invertire il trend e far sì che il periodo estivo, anzichè essere sempre tristemente noto per i tanti abbandoni di amici a 4 zampe, diventi invece un periodo florido dal punto di vista delle adozioni.

Ed in questo senso ecco la possibilità di dare una nuova vita a due amici a 4 zampe che al momento si trovano presso l'Associazione La Buona Stella Onlus di Catania.

Gabry

Anni: 6

Sesso: Femminile

Genere: non indicato

Malattie: nessuna

Su di lei: E' stata trovata incidentata tre anni fa e per questo motivo le è stata amputata una gamba. Nonostante questo è riuscita a partorire anche una cucciola e adesso è in buona salute e perfettamente autonoma nonostante l'assenza di una zampa.

Info: Associazione La Buona Stella Onlus

Izmir

Anni: 7

Sesso: Maschile

Genere: non indicato

Malattie: nessuna

Su di lui: E' stato abbandonato tempo fa insieme ai suoi due fratelli. E' un cane intelligente ed attento, abituato a viaggiare in macchina ed al guinzaglio ed è molto socievole. Gode di ottima salute ed appare predisposto a stare anche insieme ad altri animali, cani o gatti che siano. Sembra ideale per una famiglia non troppo dinamica che sia in possesso di una casa con uno spazio esterno.

Info: Associazione La Buona Stella Onlus

La Buona Stella è una associazione privata, apartitica, senza finalità di lucro che si trova a Catania e che, grazie al sostegno dei sostenitori e all’impegno dei volontari, offre ospitalità ed aiuto ad animali bisognosi per poi trovare per ognuno di essi la famiglia più idonea. Altri obiettivi dell'associazione sono: educare, formare, sensibilizzare al rispetto di tutte le forme di vita, tutelare il benessere animale secondo le necessità etologiche di ogni specie e di ogni soggetto, favorire la corretta convivenza tra uomo e animali. Per richiedere ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a labuonastella.ct@gmail.com.