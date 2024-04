Astensione della maggioranza al primo municipio di Catania

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Il 25 Aprile 2024 sarà una data da ricordare all'interno del Primo Municipio di Catania. Stamani infatti alle ore 11:45 presso il Consiglio del Primo Municipio avente luogo in via Zurria, sarebbe dovuto tenersi la proposta di deliberazione inerente l'approvazione del D.U.P (documento unico di programmazione) 2024-2026 con D.Lgs 267/2000 art. 170 comma1. Presenti in aula esclusivamente il Presidente del Primo Municipio Francesco Maurizio Bassini (Lega) ed il Consigliere di opposizione Domenico Florio (Partito Democratico). Il consigliere Florio manifesta immediatamente il suo rammarico e costata l'assenza di tutti i gruppi di maggioranza che avrebbero dovuto dare manforte alla delibera. In consigliere Florio esterna le sue perplessità dichiarando in aula consiliare le seduenti affermazioni: 《Presidente, questa opposizione prende atto della mancanza assoluta della maggioranza e di mancanza di rispetto verso questa Presidenza. Prendiamo oltretutto atto del disinteresse del consiglio su un tema, che almeno per la maggioranza, sarebbe dovuto essere di grande e vitale importanza》. Florio continua dopo la chiusura della seduta che 《a memoria d'uomo un caso del genere all'interno del Primo Municipio non si era mai verificato》. L'opposizione dunque porta a casa un punto fondamentale e riscontra quanto sia importante la presenza delle opposizioni in aula e che ancora una volta dimostrano di poter essere l'ago della bilancia anche in momenti importanti come quello di oggi. Conclude il Consigliere Forio 《ringrazio il Presidente Bassini la P.O e la segretaria del Primo Municipio per la loro coerenza e presenza in aula affinché si potessero garantire le funzioni della macchina amministrativa》.