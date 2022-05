Il 10eLotto premia la provincia etnea: centrata una vincita di 9 mila euro a Paternò

La Sicilia si scopre fortunata grazie al 10eLotto: nel concorso del 14 maggio, come riporta Agipronews, sono state centrate due vincite per un totale di 29 mila euro. La prima è arrivata ad Alcamo, in provincia di Trapani, con un 5 Doppio Oro da 20 mila euro mentre l’altra ha premiato un giocatore di Paternò, con 6 Doppio Oro da 9 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,8 milioni di euro per un totale di quasi 1,4 miliardi da inizio anno. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,8 milioni di euro per un totale di quasi 1,4 miliardi da inizio anno.