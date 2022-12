Una canzone per abbattere le barriere: una lettera di Natale e l'invito a "non arrendersi mai"

Un Natale all'insegna dell'inclusione, non è soltanto un buon proposito ma anche realtà in molte strutture in cui quotidianamente si lavora per fornire davvero a tutti l'opportunità di tagliare traguardi personali importanti sul sociale. La struttura Giovanni XXIII dei Religiosi Camilliani di Acireale, e nello specifico l'operatrice Antonella Grasso, ha pensato di organizzare grazie alla musica un'attività di sostegno in una prospettiva inclusiva. La pratica, insieme a esercizi logopedici, ha potenziato e rafforzato le attitudini dell'assistita Annalisa D'Angelo. A tal proposito tutta la comunità, con la preziosa collaborazione di Padre Mario Allegro, ha realizzato una canzone dal titolo "Arrendersi mai". Si tratta di una lettera rivolta a Gesù bambino in vista del Santo Natale. Il testo e la musica sono di Antonella Grasso e traggono ispirazione dalle parole di Annalisa D'Angelo. L'arrangiamento musicale è stato curato da Antonio Ferlito.

Antonella Grasso spiega nel dettaglio l'obiettivo di questa iniziativa. "Questo brano vuole essere un messaggio di speranza e ottimismo - ha detto - per quanti vivono una condizione di disabilità che non rappresenta un limite ma una risorsa. Annalisa è una ragazza che mi ha esplicitamente chiesto, durante la terapia logopedica, di scrivere una canzone che potesse esprimere i propri sentimenti sulla sua particolare e difficile condizione".

"Frequentare una struttura come la nostra è importante perché si è supportati da un'equipe di specializzata che con competenza facilita ogni abilità - aggiunge Padre Mario Allegro, responsabile Istituto Giovanni XXIII -. I nostri assistiti così vengono riconosciuti nella società con la propria differente, straordinaria e ricca arte".