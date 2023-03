Acireale, al cinema Spadaro un docufilm sull'esorcismo

Sabato 29 e Domenica 30 aprile, alle 16, al Cinema Spadaro, ad Acireale, sarà proiettato il film documentario "Libera nos. Il trionfo sul male", diretto dai coniugi registi Giovanni Ziberna e Valeria Baldan. Al termine della visione del film, in sala ci sarà la possibilità del dibattito sui suoi contenuti con padre Ezio Russo, esorcista della diocesi. Domenica 30 aprile sarà presente anche il vescovo monsignor Antonino Raspanti.

"Libera nos. Il trionfo sul male", è un docufilm sul ministero dell’esorcismo, che si è avvalso della supervisione dell’Associazione internazionale esorcisti (AIE), intervistando sacerdoti esorcisti, teologi, biblisti, liturgisti e psichiatri. Si prefigge l’obiettivo di essere un utile strumento di divulgazione per tutti i fedeli, sia laici che sacerdoti, al fine di far comprendere che cosa è l’esorcismo alla luce della Verità evangelica e del magistero della chiesa cattolica.

"Ci auguriamo - dichiara Padre Ezio Russo - che con questo Film si faccia sempre più chiarezza sull’argomento demonio-esorcismo e soprattutto che possa essere un percorso per avere più consapevolezza della propria fede, più amore per il Signore, la Santissima Vergine Maria e la Chiesa. Vogliamo prendere le distanze da una cinematografia interessata più all’aspetto che suscita terrore e sensazionalistico e che troppo spesso scivola in superficialità e scorrettezze. Desideriamo riportare e raccontare quello che l’esorcismo è veramente, ossia l’esercizio luminoso del mandato di Gesù dato ai suoi apostoli e ai loro successori di “scacciare i demoni nel Suo Nome”.