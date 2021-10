Aggressione sindaco Caltanissetta, la solidarietà di Salvo Pogliese

Il sindaco Salvo Pogliese ha telefonato al primo cittadino di Caltanissetta Roberto Gambino per manifestare massimo e solidarietà per l’aggressione di cui è rimasto vittima ieri sera nella città nissena. “Ho staccato qualche minuto dalle attività emergenziali -ha spiegato il sindaco Pogliese- per telefonare al collega di Caltanissetta ed esprimere la vicinanza mia personale e della comunità catanese per l’indegno episodio, per fortuna rimasto senza gravi conseguenze. La prima linea in cui stanno i primi cittadini li espone anche a questi pericolosi gesti di violenza, una spirale che non sembra fermarsi e che ripropone il valore delle istituzioni elettive nel territorio e la necessità di garantire adeguata tutela, oltre a mezzi e risorse, alle funzioni che i sindaci sono chiamati a svolgere. Sono certo che anche Roberto Gambino proseguirà con analogo coraggio e dedizione a svolgere il ruolo di rappresentanza degli interessi generali per cui è stato chiamato dai cittadini di Caltanissetta”.