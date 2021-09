Plastic Free, in 11 Comuni del catanese al via una giornata di sensibilizzazione

Il 26 settembre 2021 è il giorno che vedrà l’associazione, in collaborazione con GLS, impegnata in tutt’Italia con appuntamenti di pulizia di spiagge, parchi, fiumi e città

Plastic Free, l'associazione ambientalista, ha lanciato una grande giornata di mobilitazione nazionale per il prossimo 26 settembre. Oltre 330 appuntamenti in contemporanea in tutto il Paese. In collaborazione con GLS vi saranno appuntamenti di pulizia di spiagge, parchi, fiumi e città. Anche la provincia di Catania farà la sua parte con diversi appuntamenti di sensibilizzazione.

Ogni anno, 12 milioni di tonnellate di plastica raggiungono i mari di tutto il mondo, l’equivalente di un camion di rifiuti ogni minuto, e un milione e mezzo di animali, prevalentemente marini, muoiono a causa della plastica. "L’inquinamento da plastica è ormai un problema che non possiamo più ignorare - dicono i referenti di Plastic Free -. Da oltre 2 anni, l’associazione è impegnata in questa tematica e forte della sua rete di referenti e canali social, ogni anno organizza 2 eventi nazionali, dove in ogni Regione prendono piede diversi appuntamenti di pulire del territorio. Il secondo evento nazionale dell’anno si terrà tra pochi giorni con l’obiettivo di superare di superare i 300.000 chilogrammi di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente"-

La onlus, nota per i suoi precedenti risultati e per aver già rimosso dall’ambiente oltre un milione di chilogrammi di plastica e rifiuti, stima la partecipazione di 30.000 volontari che entreranno in azione per il bene del Pianeta. Nel catanese vi saranno eventi ad Aci Catena, Bronte, Caltagirone, Catania, Grammichele, Mirabella, Riposto, San Pietro Clarenza e Trecastagni, Mascali ed Adrano. La partecipazione all’evento è completamente gratuita, basterà andare sul sito https://www.plasticfreeonlus.it/calendario-eventi/ e registrarsi come volontario per ricevere tutte le istruzioni necessarie.