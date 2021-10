Nel fine settimana iniziativa contro l'abbandono dei rifiuti promossa da McDonald’s e dal Comune

Sabato 16 ottobre a partire dalle 9.30 le aree di Piazza Borsellino e Villa Pacini saranno al centro della Giornata dedicata alla lotta al fenomeno del littering, l’abbandono di rifiuti nell’ambiente. L'amministrazione comunale ha aderito all'iniziativa “Le giornate insieme a te per l’ambiente” promossa da McDonald’s con 100 tappe in tutta Italia. A Catania sono previste, con avvio da Villa Pacini, attività di pulizia delle due centrali aree cittadine con il coinvolgimento di dipendenti dell'azienda e di tutti quei cittadini che vorranno partecipare.

L'obiettivo è anche quello di trasmettere un segnale di attenzione verso la cura dell'ambiente e la condivisione di azioni di contrasto a comportamenti di inciviltà che creano disagi sia a livello di decoro urbano sia di inquinamento ambientale.

La maggiore densità di rifiuti abbandonati interessa infatti i luoghi pubblici all’aperto. Gettare un rifiuto a terra significa per esempio immettere nell’ambiente un oggetto che vi rimarrà dai tre mesi, se di carta, a un secolo, se di plastica. E in Italia la plastica non raccolta raggiunge le 500mila tonnellate ogni anno. L'iniziativa metterà in evidenza l'importanza di avviare e portare avanti, anche a cominciare dalle aziende, quei percorsi virtuosi utili a favorire la necessaria transizione ecologica.