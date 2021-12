Agrumicoltura, al via il 19 dicembre la stagione dell’Arancia Rossa di Sicilia Igp

Al via il 19 dicembre la stagione della raccolta dell'Arancia Rossa di Sicilia Igp. Anche per quest'anno le rosse siciliane saranno sulle tavole degli italiani già a Natale. Come da consolidato calendario di produzione le prime arance rosse di Sicilia ad ed essere raccolte saranno quelle della varietà “Moro”, subito dopo Capodanno, dal 2 gennaio, sarà il turno della varietà regina, la “Tarocco”. Infine, dal 10 febbraio arriveranno le arance “Sanguinello”.

“I produttori sono in attesa di veder virare il colore delle arance al rosso e il freddo di questi ultimi giorni di novembre aiuterà le nostre arance a raggiungere il colore che le caratterizza. È una questione di pigmenti, le arance sono già ricche di polifenoli, ma stiamo aspettando che l’antocianina viri al rosso, così come il nostro disciplinare di produzione ci impone”, spiega la vicepresidente del Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia Elena Albertini.

“Sull’Etna la neve è comparsa solo un paio di giorni fa. Le temperature alte avute fino a novembre inoltrato ci permetteranno di avere arance rosse dolcissime. Il maltempo delle scorse settimane non ha inficiato la produzione e non ha determinato ritardi di produzione e stiamo procedendo con la stessa tabella di marcia seguita nel 2020”, aggiunge Albertini.



La vicepresidente del Consorzio di tutela Arancia Rossa, fuga ogni dubbio sulla qualità della produzione di questa stagione agrumicola in partenza, “Le pessime condizioni metereologiche, che tanti danni hanno provocato ai corsi d’acqua e agli agrumeti non ci impedirà di avere un prodotto di ottima qualità. I problemi strutturali sono evidenti e

vanno risolti, così come vanno risolti i problemi causati dalle fitopatie contro le quali combattiamo ormai da anni, ma i nostri produttori e tutta la filiera dell’Arancia Rossa di Sicilia, anche quest'anno, con abnegazione e sacrificio, garantiranno un ottimo prodotto, come già è accaduto anche durante la morsa dell’emergenza sanitaria”.



“Sui mercati italiani e su quelli esteri la partita di questa stagione è per noi importantissima dobbiamo consolidare la tendenza di crescita della produzione e quello della nostra reputazione, sempre più affermata grazie alla qualità unica delle rosse e all'impegno che tutta la squadra del consorzio infonde alle attività di comunicazione, vigilanza, amministrazione e marketing. Nel 2021 stagione agrumicola dell'Arancia Rossa di Sicilia fresca è stata commercializzata, grazie a condizioni particolarmente favorevoli, fino a metà giugno e anche per quest'anno contiamo di avere frutto fresco fino a primavera inoltrata", conclude Albertini.



Le province coinvolte nel consorzio sono tre: Catania, Siracusa e in parte anche Enna. Nella stagione 2020 sono state 30 mila le tonnellate di Arancia Rossa Igp commercializzate, in lieve aumento rispetto alle 29 mila tonnellate della passata stagione.