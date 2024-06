Assostampa, nasce ControCorrente Catania: "No a indebolire Fnsi"

"Importante novità per i giornalisti catanesi scritti all'Associazione siciliana della stampa, unico sindacato di chi svolge questo mestiere: l'adesione convinta al gruppo sindacale ControCorrente, che a livello nazionale fa riferimento alla segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante", lo afferma in una nota la segreteria del capoluogo etneo dell'Assostampa aggiungendo come si tratti di "una tappa fondamentale nell'ambito del progetto unitario portato avanti da oltre un anno dal vicesegretario regionale di Assostampa Concetto Mannisi e dal segretario provinciale Filippo Romeo e che ai piedi dell'Etna ha già registrato l'adesione di tutti gli iscritti al sindacato che ricoprono incarichi negli organismi di categoria".

"Il nuovo soggetto - sottolinea Assostampa Catania - ha come obiettivi la tutela dei contratti di lavoro, la lotta al precariato e la difesa della libertà di stampa contro i sempre più frequenti tentativi di bavaglio ai giornalisti. ControCorrente Catania al tempo stesso si contrappone a chi punta a indebolire il sistema di tutele che nel corso degli anni la Federazione nazionale della stampa assieme alle associazioni regionali è riuscita a costituire per la categoria: Inpgi, Casagit e Fondo pensione complementare2".