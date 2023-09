Riposto, turisti australiani in visita al museo del Cantastorie

ggi pomeriggio, alle ore 17 e 30, un gruppo di australiani appassionati del canto folcloristico siciliano visiterà i locali del nuovo museo del Cantastorie di Riposto, in via Archimede. Ad accoglierli ci saranno il vicesindaco del Comune di Riposto, Valerio Cucè, l’assessore alla Cultura, Elisa Torrisi, l’assessore al Turismo, Carmelo D’Urso, e il cantastorie Luigi Di Pino. Dopo i saluti istituzionali, Luigi Di Pino intratterrà gli ospiti sulla figura del Cantastorie in Sicilia.