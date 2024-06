A San Giovanni Montebello inaugurata la prima biblioteca condivisa all'aperto del comune di Giarre

Un pomeriggio di festa in piazza San Giovanni Battista per l'inaugurazione della prima biblioteca condivisa all'aperto del comune di Giarre. L'evento, organizzato dalla Pro Loco San Giovanni Montebello APS e dall'Azione Cattolica, ha visto la partecipazione della comunità locale e delle autorità cittadine. Presenti all'inaugurazione il sindaco Leo Cantarella e gli assessori Antonella Santonoceto e Tania Spitaleri, che hanno sottolineato l'importanza di questa iniziativa per la promozione della cultura e della lettura. "Progetti come questo sono fondamentali per educare alla condivisione e all'amore per i libri - ha dichiarato il Sindaco Cantarella - e rappresentano un valore aggiunto per tutta la comunità". L'evento ha visto la partecipazione speciale dello scrittore Enzo Di Maria, che ha presentato alcuni dei suoi libri, coinvolgendo il pubblico con le sue storie e aneddoti. I musicisti Cristian Messina e Ferdinando Scaccianoce hanno deliziato i presenti con una serie di brani di Fabrizio De André, creando un perfetto connubio tra letteratura e musica. La biblioteca condivisa all'aperto, situata nella centrale piazza San Giovanni Battista, è stata progettata come uno spazio aperto e accessibile a tutti.

I cittadini potranno adesso prendere in prestito e donare libri, favorendo uno scambio culturale continuo. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso la promozione della lettura e della cultura della condivisione, valori fondamentali per la crescita di una comunità coesa e consapevole. La Pro Loco San Giovanni Montebello APS e l'Azione Cattolica, promotori dell'iniziativa, hanno espresso la loro soddisfazione per il successo dell'evento e la partecipazione attiva dei cittadini. "È solo l'inizio di un percorso che ci auguriamo porti sempre più persone a scoprire il piacere della lettura e della condivisione," ha affermato un rappresentante della Pro Loco. La casetta è stata aggiunta alla mappa Nazionale dei punti di condivisione libri patrocinata dall'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiana), dal Ministero della Cultura e dal Centro per il libro e la lettura.