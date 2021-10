Birra Messina omaggia la Sicilia con i bicchieri ideati da Magda Masano e Tommaso Provenzano

Birra Messina continua a dare risalto alle storie e alle tradizioni della Sicilia, e questa volta lo fa grazie a due artisti siciliani che hanno prestato il loro talento per decorare i due nuovi bicchieri in edizione limitata. Ogni bicchiere racconta la storia dell'artista che ne ha ideato i fregi e svela le origini della loro ispirazione legata a questa terra. I due bicchieri, diversi tra loro, sono ispirati all'arte e all'iconografia siciliana, attraverso la combinazione di forme e colori unici che richiamano l'antica arte delle ceramiche e l'artigianato dei carretti, risultando così un tributo all'isola.

I bicchieri sono stati ideati dall'artista catanese Magda Masano e dal pittore bagherese Tommaso Provenzano e sono accompagnati da una preziosa scatola che richiama tutto il calore di questa isola. Il meccanismo per ricevere i bicchieri in omaggio è molto semplice: basta acquistare, entro il 31 ottobre, in tutti i punti vendita attivati con la promozione, le birre della famiglia Birra Messina per un valore pari ad almeno 7 euro. I formati che rientrano nella promozione sono: Birra Messina confezione da 3x33cl, Birra Messina Cristalli di Sale da 50 cl. L'acquisto deve essere effettuato con uno scontrino unico, che ne comprovi l'acquisto, e presso un negozio fisico o online, su siti di rivenditori aderiscono alla promozione.

Per richiedere il premio ogni partecipante ha cinque giorni di tempo, incluso il giorno dell'acquisto, per collegarsi al sito dedicato all'iniziativa (www.birramessina.it/tributoagliartistisiciliani), registrarsi compilando un apposito modulo e caricare l'immagine della prova d'acquisto. Una volta eseguito il caricamento dello scontrino ogni partecipante dovrà, a seguito della ricezione di una e-mail di conferma, fornire un indirizzo per la spedizione del prodotto.