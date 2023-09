Comune, nuove sedi e catalogo per il Bookcrossing

Un ampio catalogo di libri disponibili per ogni genere di gusti e preferenze accompagna la riapertura del Bookcrossing del Comune di Catania. Gli spazi e le iniziative del "Lib(e)roscambio" sono stati trasferiti dalla sede di via Vittorio Emanuele nei nuovi locali della Biblioteca comunale "Vincenzo Bellini", in via Antonino di Sangiuliano 301, in una ideale linea di continuità con il patrimonio librario delle teche comunali. Il progetto della direzione Cultura, ideato e portato avanti con crescente riscontro da parte dei cittadini, mira a far 'circolare' i libri incentivandone lo scambio e la condivisione anche con attività di promozione e sensibilizzazione alla lettura. I libri del catalogo sono suddivisi e riposti per sezioni al fine di rendere agevole la scelta dei volumi, con possibilità anche di consultazione testi. Il bookcrossing è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 15 alle 17,30. Per aggiornamenti e news è possibile consultare la sezione tematica del sito del www.comune.catania.it e la pagina Facebook collegata.