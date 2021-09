Borgo Parrini, omaggio a Franco Battiato: un murales dedicato al cantautore sul terrazzo della casa museo

A Borgo Parrini si arrichisce di una nuova opera: sul terrazzo della casa museo spunta un murales dedicato a Franco Battiato. A dipingere, di blu, il cantautore catanese scomparso lo scorso 18 maggio, è stato il monrealese Rocco Micale. Intorno al suo volto una lunga citazione tratta da "La cura", uno dei testi più famosi e profondi che l'artista ha lasciato in eredità al mondo della musica. "Avevo già realizzato dei ritratti ad acquerello di Battiato - racconta Micale a PalermoToday - mentre il maestro era ancora in vita ma, date le sue condizioni di salute, non ero riuscito a donarglieli. Ho trovato coerente l’idea di collocare la sua immagine in quel luogo vicino al misticismo e alla quiete a cui aspirava tanto". L'artista è un estimatore del cantautore: "Amo la musica, soprattutto quella italiana. Come si può - prosegue - non amare Battiato? Spero di avergli reso giistizia".

L'opera si trova a pochi passi da quella di Frida Kahlo, realizzata da Peppe Vaccaro, e sarà presto vista dai tanti curiosi e turisti che ogni giorno scelgono di visitare il borgo, nel Comune di Partinico, preso d'assalto negli ultimi anni. Nato da un'idea di Giuseppe Gaglio, imprenditore locale che lo ha ristrutturato spinto dalla sua passione per l'arte, borgo Parrini si è guardagnato l'appellativo di piccola Barcellona. Merito del susseguirsi di case bianche, azzurre e ocra le cui facciate sono abbellite da quadri di ceramica e mosaici colorati e delle guglie utilizzate come ornamento dei tetti. E' anche per questo che la contrada che sembra essere stata disegnata da Gaudì in persona è diventata molto conosciuta.