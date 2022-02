Borgo più bello di Sicilia, Musumeci: "Legame tra luoghi e identità"

"La grande partecipazione e il numero di voti per il vincitore Militello Val di Catania e per gli altri Comuni candidati a “Borgo più bello di Sicilia” confermano, ancora una volta, quanto forte sia il legame tra questi luoghi e la nostra identità. Allo stesso tempo voglio esprimere il mio apprezzamento per il lavoro svolto sui territori ai fini della valorizzazione di un patrimonio inestimabile. Questo dimostra che la strada della tutela dei borghi, intrapresa con forza dal nostro governo, è quella su cui andare avanti con determinazione". Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci commenta i risultati del concorso “Borgo più bello di Sicilia 2022” organizzato dalla testata All Food Sicily e vinto dal Comune di Militello Val di Catania.