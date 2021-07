Caldo africano in Sicilia, rischio incendi: allerta della Protezione civile

La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore per domani in Sicilia. La città con il rischio più elevato di ondate di calore è Palermo. Per quanto riguarda gli incendi la pericolosità è definita alta per Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, e media per Agrigento e Messina. L'alta pressione africana è in fase di intensificazione e ci attende quindi l’ennesima ondata di caldo con punte anche oltre i 40°C. Nel dettaglio di Catania il sole resterà protagonista non solo nel prosieguo di settimana ma anche nella prima decade di agosto con al più qualche innocuo annuvolamento medio-alto di passaggio. Per quanto concerne le temperature sono attese in rialzo nei prossimi giorni con l’apice atteso nel fine settimana quando si potrebbero raggiungere e a tratti superare i 40°C, specie nei settori. Il caldo continuerà a farsi sentire anche la prossima settimana con picchi che potrebbero isolatamente anche toccare i 43/45°C.