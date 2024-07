Il programma Rai "Camper" fa tappa anche a Catania

L'estate e i consigli per vivere al meglio le vacanze negli angoli più belli d'Italia saranno protagonisti a "Camper", condotto da Marcello Masi, in onda questa settimana (da oggi lunedì 1 a venerdì 5 luglio) alle 12.00 su Rai 1. Monica Caradonna porterà i telespettatori come sempre alla scoperta della gastronomia del territorio muovendosi in Campania tra Agropoli e Paestum nel Salernitano, passando per Napoli fino in Sicilia a Taormina e Catania. Lorenzo Branchetti farà fare un giro nei borghi più incantevoli del Paese tra cui Calitri nell'Alta Irpinia, Ripacandida in Basilicata, Alghero in Sardegna. Anche Elisa Silvestrin sarà in Sardegna nelle spiagge da sogno del Poetto e Santa Margherita di Pula e poi si sposterà in Sicilia tra Aci Trezza e Aci Castello. L`esperto di sentieri Francesco Gasparri seguirà i percorsi di Toscana e Lazio mentre Valentina Caruso mostrerà le bellezze di Capri e di Cassino.

Con Annalisa Baldi si vivrà la magia delle feste popolari di Ponza, Roma e Alghero; Mario Di Buono porterà in Emilia-Romagna a Zibello e Longiano. Durante la settimana tanti volti e amici di Camper racconteranno il Paese in vacanza: Luca Sardella, Marco Scorza, Roberta Paris, Eduardo Dado Tasca, Antonella Ferrari, Angela Achilli, Gloria Aura Bortolini, Dado Coletti, Fabrizio Nonis. In studio, ci sarà come sempre Marcello Masi, affiancato dal team di esperti che si occuperà di food, musica e consigli per le vacanze in compagnia dei nostri amici animali. Numerosi gli ospiti che raggiungeranno il programma per raccontare il proprio modo di vivere l`estate e il tempo libero tra cui il coreografo Luca Tommassini e la conduttrice Nunzia De Girolamo.