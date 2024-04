Campionato mondiale della pizza, Giuseppe Maccarrone si aggiudica il quarto posto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

La 31° edizione del Campionato mondiale della pizza si è svolta presso i padiglioni della Fiera di Parma dal 9 all’11 aprile 2024 ed ha visto protagonista il nostro concittadino Giuseppe Maccarrone. Originario di Pedara, paese in provincia di Catania dove gestisce la Pizzeria Etna, Giuseppe ha confermato ancora una volta le sue qualità e l’eccezionale maestria, conoscenza e padronanza degli impasti e delle farine. La dimostrazione della sua bravura era stata confermata dalla presenza a Casa Sanremo nelle frenetiche giornate dedicate al Festival della Canzone Italiana, dove insieme ad altri professionisti della ristorazione aveva deliziato i palati di cantanti e vip presenti nella cittadina ligure. Più di 1000 le gare disputate, oltre 700 i pizzaioli, 53 le nazioni che hanno gareggiato in 12 diverse categorie nella storica sede del Palaverdi di Parma.

Con la sua area espositiva riservata ai Partner del Campionato e al Pizza World Forum, ha ospitato una serie di incontri tra professionisti della ristorazione. Giuseppe non è nuovo a simili palcoscenici, infatti già nel 2022 durante la medesima gara si era posizionato nella top 10 finale. Dietro al successo che ha portato la pregevole pizza di Giuseppe Maccarrone ad arrivare al quarto posto su quasi 800 partecipanti al campionato mondiale della pizza 2024 di Parma, non c'è solo lo studio dell'abbinamento dei sapori, la ricerca dell'ingrediente o dell'impasto ideale, ma è presente anche l’attenta ricerca di ingredienti che presentano un basso impatto ambientale. Su tale tema abbiamo l’enorme d’avere prodotti unici al mondo, coltivati nei terreni ricchi di sali minerali conferiti dal nostro vulcano Etna. “In un periodo nel quale si parla sempre di cambiamento climatico infatti, ho pensato che anche noi possiamo offrire il nostro piccolo contributo nella scelta delle materie prime. Ho presentato quindi una pizza con un impasto multi cereali contemporaneo con mandorle tostate di Avola, crema di carciofo violetto presidio slow food, mozzarella fiordilatte, spuma di ricotta salata, guanciale del maialino nero, guarnita infine con una riduzione fichi d'india dell'Etna dop.” Tutta la soddisfazione di Giuseppe è visibile sul suo volto sorridente di ritorno da Parma, dove sarà protagonista anche il prossimo anno provando ad arrivare al gradino più alto del podio. L’amore per il proprio lavoro lo si evince dalle sue parole e dalle anticipazioni riguardo i futuri progetti che lo vedranno protagonista.