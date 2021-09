Al via il tour della Carovana antimafia anche nel Catanese

Farà tappa in provincia etnea venerdì, sabato e domenica prossimi 1, 2 e 3 ottobre la carovana 'Le scarpe dell'antimafia. In cammino tra beni confiscati e diritti calpestati", organizzata da I Siciliani giovani e Arci Sicilia con il contributo di Geotrans e Banca Etica. Lo rendono noto I Siciliani Giovani ed Arci Sicilia, aggiungendo che la carovana sta girando la Sicilia "per fare luce sullo stato dei beni confiscati in Sicilia tra buone pratiche, storie di abbandono e mafiosi che abitano indisturbati i beni confiscati, per intrecciare esperienze e denunce, per mettere in rete associazioni e soggetti sociali in un lavoro comune di antimafia sociale".

Obiettivo - sottolineano I Siciliani Giovani ed Arci Sicilia - è "realizzare una legge che destini a uso sociale i soldi dei mafiosi. Miliardi di euro oggi gestiti in maniera opaca che possono essere spesi per riqualificare il patrimonio immobiliare confiscato e per dare prospettive a chi oggi e' ai margini o costretto ad emigrare. La carovana partirà ogni giorno da Catania alle 8,30 dal Giardino di Scidà, bene confiscato alla mafia in via Randazzo 27 e farà tappa, tra l'altro, a Misterbianco, Acireale Militello in Val di Catania, Palagonia, Ramacca, Caltagirone, Gravina e Pedara. Tra gli appuntamenti sabato alle 18.30 a Caltagirone, in piazza Bellini, incontro pubblico in collegamento con il presidente della Commissione nazionale antimafia Nicola Morra.