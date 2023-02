Casa Sanremo, il pizzaiolo catanese Giuseppe Maccarrone porterà i sapori e le tradizioni della Sicilia

Catania sarà presente al festival di Sanremo! A tenere alto il nome della nostra città sarà Giuseppe Maccarrone, scelto come pizzaiolo ufficiale di Casa Sanremo, la location esclusiva nella quale si svolgono molti degli eventi collaterali del Festival della Canzone Italiana, che accoglie sia cantanti in gara che vip e addetti ai lavori nella cornice dello storico PalaFiori.

“Realizzare la pizza è un’arte che non si smette mai d’imparare”. Così Giuseppe è pronto ad affrontare questa nuova avventura. Negli anni, i suoi successi si sono moltiplicati, come ad esempio il decimo posto (su 775 partecipanti) durante il campionato mondiale della pizza tenutoti a Parma. E' stato vincitore di tappa del famoso giropizza d’Italia ed è arrivato all'ottavo posto nella classifica europea, ha ricevuto il premio "Eccellenze Italiane" e ha organizzato il concorso di della scacciata di beneficenza a Pedara

Le sue creazioni culinarie sono innovative, ma ben legate alla tradizione. L'impasto che utilizza nasce dai grani antichi siciliani e gli ingredienti sono il risultato di un'accurata ricerca. "Qualità e stagionalità, sono alla base del mio lavoro - spiega il piazzaiolo - L’impasto è a lunga lievitazione, unito alle più moderne tecniche, per assicurare un prodotto eccellente".

La sua, quindi, è una pizza di qualità che profuma di Sicilia e che, dal suo storico locale d'asporto "Pizzeria Etna" di Pedara, farà conoscere farine e sapori della nostra terra anche a Sanremo. Giuseppe punta a deliziare i palati dei cantanti e degli addetti ai lavori del Festival della Canzone Italiana, un traguardo importante che lo ripaga di tutta la fatica: “Sono molto felice per quest’avventura che sta per iniziare, farò del mio meglio per tenere alto il nome di Catania durante il festival”.