"Case nel borgo", l'iniziativa del comune di Castiglione di Sicilia: è online la vetrina degli immobili

"A distanza di tre mesi dalla delibera di giunta che ha approvato le linee guida per l’ iniziativa 'case nel borgo del Comune di Castiglione di Sicilia', da oggi è online la vetrina degli immobili disponibili". Ad annunciarlo con un post su Facebook sono il sindaco di Castiglione di Sicilia Antonio Camarda e l'Assessore all’urbanistica Filippo Giannetto che ha seguito l'iniziativa.

"Il programma presentato ai cittadini nel 2017 continua a tradursi in fatti amministrativi concreti e si stanno mettendo in campo varie iniziative volte alla rivitalizzazione e alla crescita socio-economica del paese. Nessuno è in grado di risolvere immediatamente tutte le problematiche presenti, ma lo sforzo per affrontarle con una visione progettuale perseguita fino in fondo è fondamentale per raggiungere i risultati", dichiarano Camarda e Giannetto.

In quest’ottica, a breve, sarà anche lanciato il bando di vendita delle “case a un euro” che si rivolge ai proprietari degli immobili in evidenti condizioni di degrado e/o pessime condizioni sanitarie che vogliono disfarsi del bene su cui comunque gravano le imposte comunali e per scongiurare il rischio di essere sottoposti a ordinanze di messa in sicurezza dell’immobile con aggravio di spese.

Il Comune si fa garante di tale progetto senza alcuna intromissione negli interessi privati e provvede alla pubblicazione del bando e alla pubblicità dell’iniziativa anche tramite una sezione dedicata sul sito comunale della vetrina delle case a 1 euro.