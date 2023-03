Cinema, si cercano comparse per "Il Gattopardo": ecco i requisiti per i provini

Indiana Production e Moonage Pictures comunicano che i casting per la selezione delle comparse, che saranno impegnate nelle riprese del progetto Il Gattopardo (T.P.), si terranno nei giorni:

Palermo: presso Cantieri Culturali Alla Zisa– Cre.Zi Plus

Ingresso 1 - Via Paolo Gili, 4 / ingresso 2 - Via Perpignano, 100

03/04 dalle ore 09:00 alle ore 18:30

04/04 dalle ore 09:00 alle ore 18:30

Siracusa: presso Urban Center – Via Nino Bixio, 1

05/04 dalle ore 14:00 alle ore 18:30

06/04 dalle ore 09:00 alle ore 18:30

07/04 dalle ore 09:00 alle ore 14:00

Il casting sarà aperto a persone di età compresa tra 18 ed 80 anni di età, residenti a Trapani, Palermo, Catania e Siracusa. E’ fondamentale e tassativo partecipare ai casting per candidarsi alla lavorazione del progetto, anche se il candidato/a è già iscritto al database Talè Casting di Valeria ed Erika.

Si fa presente che essendo un progetto d’epoca (Italia 1860), la selezione verrà fatta in base alle caratteristiche fisiche e somatiche attinenti al periodo, ma il presentarsi non implica automaticamente la partecipazione al progetto.



Di seguito i requisiti.

Per le donne: capelli lunghi o di media lunghezza (spalle) non tinti, decolorati o con meches, no sopracciglia o contorno labbra tatuate, unghie non ricostruite (o disponibili a rimuovere gel e ricostruzione), no tatuaggi evidenti (torace, collo, spalle, braccia, mani), presentarsi struccate al casting.

Per gli uomini: no capelli rasati o doppi tagli, si a capelli lunghi o di media lunghezza, no sopracciglia , depilate, no tatuaggi evidenti (viso, collo, mani), sono benvenute barbe e basette lunghe.

Documenti richiesti in fotocopia:

• Documento d’identità, patente o passaporto (fotocopia fronte /retro)

• Codice fiscale

• Iban personale

• Certificato Medico che attesti lo stato di buona salute (per coloro che abbiano

superato i 74 anni di età)

Le riprese avranno luogo nei mesi di maggio, giugno e luglio 2023

Saranno esclusi dalla selezione i dipendenti della pubblica amministrazione e le categorie di pensionati non abilitati al lavoro dipendente.