Si cercano comparse per il nuovo film di Massimiliano Russo: sarà girato a Catania

Per il nuovo film di Massimiliano Russo, Change of (he)art è alla ricerca di comparse (no capelli colorati, no tatuaggi, no piercing). Il casting è rivolto ai soli residenti a Catania. Nello specifico si ricercano:

2 donne taglia 42;

5 donne taglia 42-44;

3 donne taglia 44-46;

3 uomini taglia S;

1 uomo taglia S/M;

3 uomini taglia M;

7 uomini taglia L;

2 uomini taglia XL;

2 uomini taglia XXL;

3 uomini taglia XXXL.

Per candidarsi inviare una mail a casting@changeofheart.it entro il 28 febbraio 2023.

Sono richiesti i seguenti dati: nome e cognome, taglia, misura scarpe, una foto a figura intera; per i soli uomini si richiede obbligatoriamente di inoltrare una foto a figura intera indossando camicia bianca, pantalone nero o grigio scuro di taglio classico, scarpa nera elegante di taglio classico. Si prega di non indossare giacche o cappotti, ma solo gli indumenti richiesti. Nell'oggetto indicare: casting comparse-nome e cognome del/della candiato/a. Le riprese si svolgeranno a Catania a metà aprile. Qualsiasi candidatura che non corrisponda ai profili ricercati sarà cestinata.