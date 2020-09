Casting a Catania per le riprese del nuovo film musicale di Joe Wright

I casting si terranno presso la Sala Erice dell’Hotel Mercure sito in Piazza Verga (accedere dall’ingresso di Via Conte Ruggero) e si svolgeranno con le seguenti modalità:

- martedì 15 settembre, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, casting rivolto a tutti gli uomini di età compresa tra i 35 e i 55 anni. Saranno particolarmente graditi uomini con capelli lunghi;

- mercoledì 16 settembre, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, casting rivolto agli uomini di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con almeno una delle seguenti caratteristiche: capelli lunghi o disposti a radersi a zero - svolto servizio militare - familiarità con almeno uno dei seguenti sport: equitazione, arti marziali, scherma/sciabola/fioretto, tiro a segno - conoscenza buona dell’inglese

- giovedì 17 settembre, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, casting rivolto ad attrici/attori, gruppi teatrali e danzatrici/danzatori.

Le riprese avranno luogo tra le province di Siracusa, Catania e Noto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Per partecipare ai casting è necessario presentarsi muniti di fotocopia di carta di identità, codice fiscale e codice iban. Non potranno partecipare ai casting i candidati con tatuaggi a vista. Nel rispetto delle norme per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, tutti i partecipanti sono pregati di presentarsi muniti di mascherina, sono invitati ad attenersi alle indicazioni che verranno fornite e in ogni caso a mantenere la distanza minima di sicurezza di almeno due metri dagli altri partecipanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In relazione alle procedure di prevenzione Contagio Covid, per partecipare al casting è obbligatorio prenotare: scrivendo a casting@mestierecinema.it o telefonando al 366 9765517. Non saranno ammesse al casting persone senza prenotazion