La manifestazione a Catania contro l'estradizione di Julian Assange

Il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, è a un passo dall’essere estradato dal Regno Unito negli Stati Uniti, dove rischia una condanna a 175 anni di carcere per accuse di spionaggio. Anche in città i simpatizzanti del giornalista hanno organizzato una manifestazione pro Assange davanti alla prefettura, in coincidenza con l'’udienza decisiva cominciata oggi. In caso di sconfitta, l’unico ostacolo al suo trasferimento negli Stati Uniti sarà la Corte europea dei diritti. Gli avvocati di Assange hanno ormai solo due giorni di tempo per convincere l’Alta corte di Londra a concedergli di fare appello contro l’ordine di estradizione, firmato nel 2022 dall’allora ministra dell’Interno Piri Patel.