"Catania, teatro in chiaroscuro", il documentario di Giuseppe Sansonna

Su Rai 5 domenica 27 febbraio, alle ore 22:00, per il ciclo "Di là dal fiume e tra gli alberi", andrà in onda "Catania, teatro in chiaroscuro", un viaggio di Giuseppe Sansonna alla scoperta di una città ricca di storia e suggestioni