La cena degli sconosciuti, appuntamenti analogici al buio: ecco come funziona

Tre appuntamenti da tutto esaurito in città con curiosità e popolarità in crescita. È "La cena degli sconosciuti", la social dinner nata quando i social digitali non erano ancora neanche nella fervida mente di Mark Zuckerberg. Nata, nel 2002, da un'idea del Pr milanese Roberto Dellanotte (cognome d'arte) che, all'alba del nuovo millennio e a caccia di nuove idee per i locali per cui curava serate esclusive, si è inventato questa originale formula di socializzazione semplice e vincente, sopravvissuta al diluvio di like, engagement online, app di dating, speed date e così via inglesando.

Come funziona

"Quello che facciamo è semplice, si entra in un ristorante, non si conosce nessuno, ma si sa già che tutti quelli che hanno deciso di partecipare, prenotando online sul sito, hanno una gran voglia di socializzare, parlare, condividere un momento di convivio e rompere gusci di timidezza e diffidenza. Dopo pochi minuti, il gioco è fatto. Si scioglie il ghiaccio e tutti parlano con tutti", racconta Roberto che, da più di venti anni, porta in giro questo format per la penisola.

"Lo staff del ristorante accompagna i partecipanti ai tavoli riservati per l'occasione. Non ci sono segnaposto e non ci sono regole particolari, ogni partecipante sceglie il proprio posto in base ai suoi gusti, istinto, sensazioni, cercando di mantenere comunque una certa alternanza tra uomo e donna, così come facciamo già in fase di prenotazioni. L'obiettivo è socializzare e allargare il giro delle amicizie. Uno scopo che raggiungiamo sempre", aggiunge Dellanotte. "In questi anni ho visto nascere coppie solide, matrimoni, fidanzamenti e anche amicizie di lunga durata. Mi è capitato di conoscere coppie che si sono sposate grazie alle nostre cene e poco tempo fa, a Napoli, mentre ero in fase di organizzazione di uno dei nostri appuntamenti, il gestore del locale mi ha detto che per la data che avevo scelto per la cena, il locale era già occupato da una coppia che festeggiava il primo anniversario. Proprio quel giorno, nel locale in cui si erano incontrati per la prima volta grazie a 'La cena degli sconosciuti", racconta l'organizzatore.

Il successo è a Catania

"Il primo tentativo di trapiantare 'La cena degli sconosciuti' a Catania è del 2107, ma allora non andò molto bene. Forse i tempi non erano maturi o magari abbiamo sbagliato qualcosa", spiega Roberto Dellanotte. "Poi, dopo la pandemia, abbiamo deciso di riprovare e alla luce dei ripetuti sold out, posso affermare che abbiamo fatto bene", continua lo scafato Pr milanese.

"Qui al sud abbiamo organizzato la cena in provincia di Taranto, ad Aversa, a Napoli e anche a Palermo. Nel capoluogo siciliano l'esperimento si è interrotto con la pandemia e non è più ripreso. Qui a Catania invece abbiamo trovato una realtà molto frizzante con tanta gente che ha voglia di partecipare. Purtroppo ne possiamo ospitare solo una cinquantina per appuntamento, ma se non c'è posto ci si può sempre mettere in lista d'attesa, le defezioni dell'ultim'ora a volte capitano. Sposato io? Macché sono troppo impegnato a far incontrare gli altri...".