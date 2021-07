Cenere vulcanica e pulizia strade, il M5S presenta interrogazione: “Il comune ha mezzi idonei?”

La sabbia vulcanica deve essere rimossa con aspirazione dal manto stradale, dalle piazze e dai marciapiedi perché la pulizia sia efficace, non semplicemente spostata soffiandola altrove, come pare sia accaduto. Il Movimento 5 Stelle chiede al Comune di fare chiarezza sui metodi seguiti per rimuovere la sabbia. La pulizia delle strade catanesi dalla cenere vulcanica dell’Etna è al centro di un’interrogazione presentata dalla consigliera Lidia Adorno del Movimento 5 Stelle e condivisa dall'intero gruppo consiliare, in cui vengono chiesti chiarimenti circa i metodi seguiti per la rimozione della cenere vulcanica. “Ritengo sia necessario - dichiara la Adorno - che l’assessore Cantarella faccia chiarezza sulle procedure seguite dalla ditta incaricata alle attività di spazzamento della cenere, in quanto lui stesso in una recente intervista, successiva alla commissione consiliare di giorno 8 luglio nella quale aveva dichiarato che fosse impossibile non sollevare polvere, ha rivisto la propria posizione e dichiarato alla stampa “non idonei i mezzi impiegati per la pulizia e procedure non condivise con l'ufficio comunale preposto”, definendole addirittura “procedure illegali” e annunciando un esposto in Procura ed una riunione urgente. Sarebbe a questo punto interessante sapere se si è proceduto con l'esposto in Procura e conoscere gli esiti di tale riunione”. “La cenere vulcanica può e deve essere rimossa con aspirazione perché la pulizia sia efficace – continua la Adorno – onde evitare possibili rischi per la salute dei cittadini e non semplicemente spostata soffiandola altrove, come pare sia accaduto. Chiediamo quindi, con questa interrogazione, di conoscere tipologia, caratteristiche, descrizione dei mezzi meccanici e dei metodi utilizzati per la sua rimozione e di essere messi al corrente di chi a questo punto avrebbe autorizzato questa tipologia di interventi, poi dichiarata 'illegale'".