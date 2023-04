Classica Il Maestro catanese Francesco Di Mauro in Cile per dirigere “La Viena Imperial”

Dopo i concerti di fine anno in Germania, tra il Natale a Tubinga e San Silvestro a Lipsia, un nuovo appuntamento internazionale attende il Maestro catanese Francesco Di Mauro, tra i più apprezzati direttori d’orchestra sui più importanti podi internazionali. Di Mauro è pronto a volare in Cile a Concepción – città a sud della capitale Santiago, e conosciuta come la Perla della regione del fiume Bio-Bio – per dirigere venerdì 21 aprile, alle 19 nel teatro dell’Università, l’Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. L’evento musicale si intitola “La Viena Imperial” ovvero la Vienna imperiale, itinerario musicale fra Mozart e Schubert. Di Mauro: «Il programma verte sul classicismo. La prima parte è incentrata sull’ouverture de “Le nozze di Figaro” e sulle Arie da concerto di Mozart per chiudere con la Sinfonia n. 8 Incompiuta di Schubert. Un programma molto bello che si incentra sulla estremizzazione del classicismo, con la Sinfonia incompiuta di Schubert che ha dei tratti che preludono allo Sturm und Drang, il movimento culturale che contribuì alla nascita del Romanticismo tedesco».

Buon conoscitore di paesi latinoamericani come Brasile e Argentina, è la prima volta che il Maestro Di Mauro si reca in Cile: «Un paese che ha una bella scuola sinfonica e lirica. Il Teatro Municipal di Santiago del Cile, teatro nazionale dell’opera, è uno dei più importanti teatri lirici di tutte le Americhe. Questo di Concepción è un appuntamento importante per i miei rapporti con i paesi del Sud America dove tornerò nel 2024, sia a Concepción sia a Santiago in Cile, ma tornerò sia in Brasile che in Argentina e andrò anche a Lima, al Teatro dell’Opera del Perù».

In estate Francesco Di Mauro tornerà a dirigerà anche in Sicilia: «Con il Sicilia Classica Festival il 26 agosto dirigerò “Cavalleria rusticana” e “Pagliacci” a Terrasini per poi replicare il 20 settembre a Taormina». A ottobre Di Mauro tornerà in Spagna per dirigere l’orchestra sinfonica di Valencia mentre a novembre sarà a Danzica, in Polonia, per dirigere “Il Trovatore” di Verdi.

Il catanese Francesco Di Mauro ha compiuto i suoi studi al Conservatorio di Parigi conseguendo il Diploma e il primo premio con medaglia d’oro in direzione d’orchestra sotto la guida di celebri maestri come János Fürst e Henri-Claude Fantapié e il Diploma di composizione, analisi ed orchestrazione sotto la guida di Philippe Capdenat e Robert Rudolf. Come direttore d’orchestra si è esibito in tutto il mondo in prestigiose istituzioni musicali. Negli ultimi 10 mesi è stato sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana dove è tornato a ricoprire il ruolo di coordinatore della direzione artistica. E’ direttore musicale del Capri Opera Festival.