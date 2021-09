Giornali on line, anche a luglio le testate Citynews si confermano le più lette in Sicilia

Anche a luglio le quattro testate del gruppo editoriale Citynews (PalermoToday, CataniaToday, AgrigentoNotizie e MessinaToday) si confermano le più lette in Sicilia e in crescita di visite rispetto al mese precedente. Resta secondo, accorciando però le distanze, il sito del Giornale di Sicilia (gds.it). Terzo ma più staccato in termini di visite invece RepubblicaPalermo. Quarto e quinto posto - con visite in crescita - per LiveSicilia e BlogSicilia.

Per stilare la classifica abbiamo scelto di utilizzare la piattaforma Similarweb, che rileva i dati di traffico e li pubblica gratuitamente in modo accessibile e visibile per tutti. C'è da tener conto come tutte le realtà editoriali prese in considerazione abbiano tutte respiro regionale (anche nazionale e internazionale nel caso del Gds.it), mentre la peculiarità delle testate Citynews è quella di essere tipicamente local e quindi dare esclusivamente le notizie della provincia di riferimento, cosa che ovviamente diminuisce il numero di lettori ai quali si rivolge.

Classifica Testate Giornalistiche in Sicilia Luglio 2021