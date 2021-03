Claudio Di Mari firma la nuova collezione Luisa Spose

Claudio Di Mari ha scelto di collaborare a una nuova collezione con Luisa Sposa: Luisa Sposa by Claudio Di Mari. Ad annunciarlo è Vito Iacovelli direttore dell’azienda pugliese che fa parte del mondo dell'alta moda sposa ormai da anni con enormi successi e soddisfazioni in tutta Italia e all'estero. Il fashion designer e creativo siciliano, laureato all’Istituto Marangoni di Milano, ha un’ampia conoscenza della Moda Sposa maturata dalle sue passate esperienze lavorative proprio in Sicilia dove ormai è ammirato e richiestissimo per i famosi pizzi che ha introdotto nelle sue collezioni che raccontano della sua meravigliosa isola. “"È un grande piacere dare il benvenuto a Claudio Di Mari nella Maison Luisa Sposa. Claudio si distingue per un notevole talento e per la grande devozione per il suo lavoro, ha un occhio acuto per la lavorazione artigianale nonché un senso di bellezza senza tempo che è da sempre radicato nell'approccio creativo della nostra Maison. Claudio sarà sicuramente un innovatore dinamico, impegnato nel dar valore all’alta artigianalità pugliese e al design, elementi che sono sempre stati al centro dell’identità delle nostre creazioni”, ha commentato Vito Iacovelli, direttore generale di Luisa Sposa. “È con enorme senso di ammirazione e responsabilità che inzierò questa nuova collaborazione. Cercherò di celebrare la femminilità e di porre le donne al centro della creazione. Non vedo l'ora di incontrare i preziosi collaboratori e sarti di Luisa, e di dare forma insieme a questa nuova collezione. Come stilista, l'ispirazione e il disegno sono i punti di partenza di qualsiasi processo creativo, motivo per cui sono stato immediatamente attratto da Luisa Sposa come perfetta fusione tra la mia terra e la meravigliosa Puglia. Sarà una bella sfida sviluppare una nuova visione creativa che unisca tradizione e innovazione, attraverso categorie di prodotto che raccontino delle nostre origini del sud”, ha raccontato Claudio Di Mari . La sua visione spontanea del design e il suo amore per i pizzi gli hanno consentito di immaginare una nuova collezione sposa dove le emozioni sono le vere protagoniste. Uno spirito romantico, proprio come quello di Luisa Sposa che, con grande passione, da sempre veste le sue spose con un tocco di poesia e tradizione. Claudio Di Mari inizierà il suo lavoro con una speciale collaborazione, sviluppando e producendo una propria collezione all'interno dell'azienda. Dunque non ci resta che aspettare pochi mesi per scoprire la meraviglia di questa preziosa collaborazione!