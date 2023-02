"La primavera della mia vita", esce la colonna sonora del film con Colapesce e Dimartino

Esce il 24 febbraio la colonna sonora originale de "La primavera della mia vita", firmata dagli stessi Colapesce e Dimartino in veste di autori e compositori, disponibile in pre order per Cam Sugar nei formati digitale, cd e vinile numerato. Gli artisti hanno creato le musiche originali partendo dal tessuto creativo del film e suonando dal vivo - insieme a Giordano Colombo, Federico Nardelli, Giulia Emma Russo, Davide Rossi, Marco Giudici, Adele Altro e Madame - in un processo di amplificazione della narrazione cinematografica, con un suggestivo rimando nelle loro composizioni al mondo delle library italiane e alle opere di Franco Micalizzi, Ennio Morricone Riz Ortolani, Fabio Frizzi e Piero Umiliani.

"La primavera della mia vita" è anche un viaggio avvincente attraverso le sonorità del catalogo Cam Sugar, che ha profondamente ispirato le composizioni e che ritroviamo in esclusiva nella versione digitale, in una selezione realizzata dagli artisti all’interno del prestigioso repertorio delle colonne sonore più importanti della cinematografia italiana. Il tappeto sonoro del film è tra i pilastri della storia: curato nei minimi dettagli e ricchissimo di influenze, sintetizza l’esperienza compositiva di Colapesce e Dimartino e il loro talento poliedrico e multi genere. Con una struttura ad anello, la colonna sonora si apre e si chiude con l’iconico coro degli Albini, personaggi chiave del film che con la loro voce ne rievocano le atmosfere surreali e danno il via al percorso dei due protagonisti nelle profondità della Sicilia. E' una colonna sonora che descrive alla perfezione il roller coaster del viaggio del duo: surreale, pieno di contrasti e ricco di ispirazioni, delinea un'esperienza di ascolto che ha il sapore di un tuffo nel Mediterraneo. "La primavera della mia" vita segna per Colapesce e Dimartino il debutto al cinema e uscirà nelle sale italiane dal 20 al 22 febbraio. Il film è prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, coprodotto da Sugar Play in collaborazione con Sky e Prime Video, con il sostegno della Sicilia Film Commission. La regia è Zavvo Nicolosi, nato a Paternò (Catania) il 23 marzo 1983, oggi alla sua opera prima. La sceneggiatura è di Michele Astori, Antonio Di Martino, Lorenzo Urciullo e Zavvo Nicolosi da un soggetto firmato Di Martino, Urciullo e Nicolosi. All'ultima edizione di Sanremo, Colapesce e Dimartino sono arrivati decimi con la canzone "Splash". Il duo però si è aggiudicato il premio della critica "Mia Martini" e quello della sala stampa "Lucio Dalla".