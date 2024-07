Gazzelle è l'anti-Morgan di cui avevamo bisogno: tutto esaurito alla villa Bellini

Quando Gazzelle chiede al pubblico di alzare una mano in base alla provenienza geografica, non sono poi così tanti i fan catanesi giunti alla villa Bellini per assistere all'unico appuntamento siciliano del suo tour estivo. Moltissimi provengono da altre parti dell'Isola, tra cui Palermo, e da altre regioni. Calabria prima di tutte. Ma anche Toscana, Lazio, Abruzzo. Forse anche un po' turisti, oltre che fedeli ascoltatori. La situazione scappa di mano e qualcuno mette il braccio in su anche quando viene tirata in ballo la poco credibile Norvegia. In ogni caso, è un sold out da 8mila presenze che strizza l'occhio a quel primo concerto di sei anni fa, nella stessa location. Allora il timido artista romano scelse Catania come data iniziale del Punk tour - estate 2019. Era ancora al secondo album, dopo Superbattito, e buttava continuamente a terra i gin tonic che gli venivano recapitati sul palco da dietro le quinte. Adesso non ha cambiato gusti, ma ha sicuramente imparato a schivare i bicchieri tra i piedi. Il concerto lo beve tutto d'un sorso, in quattro atti gradevolmente alcolici, "senza nemmeno una fettina di limone". In più ha scalato l'Olimpico ed ha già messo in vendita i biglietti per il Circo Massimo di Roma e lo stadio San Siro di Milano, entrambi nel giugno 2025.

In testa alla scaletta catanese brani non recentissimi, ma sempre apprezzati dalla fanbase - in buona parte femminile - con cui ha mantenuto un rapporto sempre lineare. Meltin pot, Fottuta Canzone, Però, Lacrima. Fino ad arrivare a Settembre che è sempre "molto meglio di un film" ed allo stesso tempo "un mese di merda (o perfetto) per ricominciare". Prima della pausa acustica con Greta, Sayonara e Scintille, in cui l'unico strumento sul palco è il pianoforte di Ettore Mirabilia, c'è spazio per una dedica alla mamma con Coprimi le spalle. "Oggi non è qui - spiega emozionato - ma le lancio lo stesso un pensiero".

Un uomo d'altri tempi, Flavio Bruno Pardini. Tra continui grazie " a voi che mi sostenete da 7 anni", occhiali da sole e testa sempre bassa nonostante i risultati, per ben due volte costringe la band ad intonare le note di "tanti auguri". Un primo compleanno è quello di una spettatrice incredula, Benedetta. Il secondo è quello del bassista Gabriele Roi. Segue un nuovo gin tonic per schiarisi l'ugola. "Quello di prima era brutto, - dice - brutto come Morgan". Con La prima canzone d'amore, dedicata alla fidanzata Ilaria Loriga, Gazzelle tira fuori l'inguaribile lato romantico. "Le voglio molto bene. Del resto anche io ho diritto ad avere una fidanzata, no?". Il cantante e l'attrice 25enne starebbero insieme almeno da novembre 2021, data in cui è stata resa pubblica la prima foto di coppia. Dopo una finta pausa, e l'immancabile richiamo del pubblico a luci spente, il concerto si conclude con la Quella te, hit di Superbattito pubblicata già nel 2016 e sempre attuale "come l'estate del 2003". Non sei tu come penultima traccia, ed infine Tutta la vita, per spegnere "i colori, i tormenti e i dolori".