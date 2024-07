Tommaso Paradiso, alla villa Bellini rispolvera le atmosfere di un'estate anni Ottanta

Lo avevamo incontrato, lo scorso settembre, in un pub del centro storico di Catania per l'anteprima di "Sensazione Stupenda premiere tour". Occhiali da sole, t-shirt e pantaloncini. Con quel suo fare malinconico e nostalgico. Sorseggiava un drink mentre faceva ascoltare le sue nuove canzoni alla folla di fan, scrutandone i consensi. Ritroviamo Tommaso Paradiso sul palco della villa Bellini per il suo "Tommy summer tour", inserito nel cartellone del Wave Summer Music, il Festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management. Ha i suoi occhiali da sole, t-shirt e pantaloncini. E il suo modo semplice e scanzonato di stare sul palco.

Parte l'Intro "Ancora" di Eduardo De Crescenzo. Si accendono le luci e il concerto ha inizio. Il primo brano è "Sensazione stupenda", dal secondo disco solista di Paradiso dopo l'esperienza con i Thegiornalisti. Un dialogo interiore che porta anche il pubblico a ripercorrere quella sensazione negativa che conduce in una sensazione stupenda. Un sapore nostalgico strettamente legato alle atmosfere anni Ottanta che si ritrova anche nei brani a seguire, arrangiati alla ricerca di quelle sonorità che sanno di vintage.

"Viaggio intorno al sole", "Il tuo maglione mio". "Fine dell'estate" che definisce "analogico" in contrapposizione a quel mondo digitale che "stava per far saltare il concerto". Il riferimento è, infatti,al blocco informatico che ha provocato il caos negli aeroporti con voli in ritardo e cancellati. Due membri della band sono, infatti, rimasti bloccati a Linate. Tra le 20 canzoni proposte ci sono anche "Blu ghiaccio travolgente", una sorta di rifugio quando il mondo sembra crollare addosso. "Non avere paura". "Riccione" che è "la canzone più divertente che ho scritto", scherza Paradiso. "Felicità puttana" e il suo vocale da 10 minuti diventato un tormentone.

Ad un giovane fan che compie 14 anni dedica "Sold out" con il suo "inno" sentimentale per eccellenza dell'era Thegiornalisti. Sul maxi schermo grandi messaggi: "Pensare"..."Godere"..."Amare". "Armato" di ventilatori sul palco, li posiziona meglio perchè il caldo non molla la sera neanche in uno dei giardini più antichi di Catania. Scherza con il pubblico come se fosse un "vicino" di casa incontrato sul pianerottolo. C'è una coppia che si sposerà a breve, Lucia e Mirko: la proposta viene fatta proprio durante il concerto. C'è una coppia di genitori che, da soli 9 mesi ha perso il loro Niccolò. Sono lì per "rivivere" quella canzone che forse piaceva tanto al figlio "Completamente" e che Tommaso gli dedicherà alla fine del concerto. Gli applausi finali sono anche per Niccolò.