Il concorso al ministero per 298 posti a tempo pieno e indeterminato

Il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per reclutare 298 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato. Il termine per l'invio delle candidature è il 25 novembre 2023 alle 23:59. Oltre ai requisiti generici di ammissione ai concorsi, come la maggiore età e la cittadinanza italiana, per partecipare bisogna essere in possesso di titoli di studio o lavorativi specifici per ciascun profilo. L'invio della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, autenticandosi con Spid, Cie o Cns, compilando il format di candidatura sul portale "inPA", disponibile all'indirizzo https://www.inpa.gov.it, previa registrazione del candidato sullo stesso portale.

I profili da assumere al dicastero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono ben 18, e sono suddivisi tra 218 funzionari di elevata specializzazione e 80 funzionari. Vediamoli nel dettaglio. In particolare, si cercano:

14 funzionari ad elevata specializzazione tecnica nel settore dell'architettura e pianificazione territoriale e urbanistica;

24 funzionari ad elevata specializzazione tecnica nel settore dell'ingegneria civile, gestionale, energetica ed elettrica;

40 funzionari ad elevata specializzazione tecnica nel settore dell'ingegneria per l'ambiente e il territorio, mineraria e della geologia;

10 funzionari ad elevata specializzazione tecnica nel settore dell'informatica e delle scienze statistiche;

10 funzionari ad elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali.

E ancora:

10 funzionari ad elevata specializzazione tecnica nel settore della comunicazione pubblica;

6 funzionari ad elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze chimiche;

6 funzionari ad elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze fisiche;

92 funzionari ad elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze economiche;

6 funzionari ad elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze biologiche;

15 funzionari nel settore dell'ingegneria per l'ambiente e il territorio, energetica e nucleare, gestionale, civile.

Inoltre, si ricercano 80 profili da funzionario, così suddivisi:

nel settore dell'economia e della contabilità pubblica: 20 unità;

delle scienze biologiche e biologia: 5 unità; delle scienze chimiche: 5 unità;

dell'ingegneria mineraria: 10 unità;

delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali: 5 unità;

delle scienze statistiche e informatica: 15 posti;

e infine 5 funzionari nel settore della comunicazione pubblica, del giornalismo e dell'editoria.

Per i funzionari ad elevata specializzazione, la procedura concorsuale si articola attraverso una prova preselettiva (qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuno dei codici concorso), una prova scritta distinta per i codici di concorso, e una prova orale (sempre distinta per i codici di concorso) riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta.

Per i funzionari, invece, la procedura del concorso prevede una prova scritta e una prova orale. In ogni caso, a questo link trovate il bando del concorso, con tutte le informazioni nel dettaglio. E qui, invece, le Faq, le domande frequenti con tutte le risposte sul concorso in questione.

