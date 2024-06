Il concorso pubblico che sembra una lotteria: così a settembre nelle scuole si rischia il caos

In palio c'è un posto pubblico sottopagato rispetto al resto d'Europa. I criteri per ottenerlo, però, sono spesso più affini a quelli del SuperEnalotto che a quelli di una comune selezione pubblica. Salire in cattedra nella scuola italiana di primo e secondo grado è sempre più proibitivo, ed è spesso legato ad aspetti che poco hanno a che fare con l'abilità o la cultura dei docenti. Sotto accusa, oggi, c'è un concorso straordinario: i nuovi metodi di reclutamento per docenti autorizzati dal ministero dell'Istruzione hanno già innescato la rabbia di molti. I motivi? Andiamo per ordine.

Il concorso per precari che discrimina i precari

La premessa è che la scuola italiana si regge su circa 200mila precari che, anno dopo anno, vengono richiamati per colmare i buchi di personale. La decenza, ma anche l'Europa, chiederebbe di assumerli, ma allo Stato non conviene: il risparmio su ogni precario è notevole. Elaborando stime della Cgil, relative però al 2009, grazie a loro lo Stato risparmia circa 2 miliardi di euro ogni anno.

Nonostante ciò, quest'anno è stato bandito un concorso "straordinario" per l'assunzione di circa 45mila insegnanti su scuola primaria e secondaria, finanziato dai fondi del Pnrr. Teoricamente sarebbe un concorso finalizzato a stabilizzare i precari storici. Nella sostanza, per i 30mila posti messi a bando i candidati sono stati circa 303.687 per la sola scuola secondaria.

Presidio di professori e studenti precari a Torino a gennaio 2024 (Foto Sara Sonessa / La Presse)

Come è possibile? Semplice: i criteri del Ministero non hanno limitato il concorso ai soli precari, ma a tutti coloro che disponevano dei fatidici 24 crediti formativi quando è stato indetto il bando, anche se di fatto non avevano mai messo piede in un'aula scolastica. Parliamo di crediti formativi universitari in ambito psico-socio-pedagogico che fino a ieri erano necessari per accedere nelle graduatorie per insegnare. Si conseguivano agevolmente, a un prezzo di 500 euro, nelle maggiori università, soprattutto telematiche.

Un'opzione che molti hanno considerato, confidando nella scuola come "piano B", anche senza nessuna esperienza didattica. Grazie ai criteri disegnati dal Miur, oggi potrebbero essere stabilizzati al posto di chi l'insegnante lo fa da anni, senza alcun riconoscimento. Eppure c'è un decreto, il numero 36 del 2022 (che sarà in vigore dal 2025), che limita l'accesso ai concorsi scuola ai titolari di abilitazione e a chi ha almeno 3 anni di servizio. Nonostante ciò si è deciso di derogare e allargare le maglie.

Chi supera il concorso rimane con nulla in mano

La conseguenza logica è che i posti messi a bando, specie in molte regioni del centro e del sud, sono ridicoli rispetto alla quantità di concorrenti. Il concorso si componeva di due parti: uno scritto e un orale. La prova scritta è stata estremamente semplice, vanificando lo studio di chi si era preparato per il test. Lo ha passato l'86% dei partecipanti nelle scuole secondarie e l'80,13% nelle primarie. Per staccare il "primo biglietto della lotteria" era necessario partecipare, insomma, più che studiare.

La partita si sposta quindi sull'orale, con le commissioni chiamate a fare la vera selezione. Va presentata un'unità didattica, alla quale va aggiunta una domanda disciplinare (estratta dal concorrente in sede d'esame) e una prova di inglese. Il problema è che, per l'ennesima volta, ai candidati sembra di partecipare a un "Chi vuol essere milionario", più che a un vero e proprio esame.

"Ho fatto l’orale, insegno da 7 anni. La domanda estratta? Un terno al lotto, una domanda assurda, che neanche i miei colleghi più vecchi sanno, che ho difficoltà a trovare sui libri e internet. Sono molto stanca, non parteciperò più a un concorso" scrive su un gruppo social un'insegnante. "Sono molto delusa: un concorso che premia solo il nozionismo" gli fa eco un'altra.

Non solo: su molti gruppi alcuni insegnanti si lamentano per aver preso voti molto bassi, nonostante un orale eccellente. Le commissioni, del resto, non sono tutte uguali e le valutazioni, spesso, cambiano al variare dei criteri utilizzati. Bisogna essere anche fortunati.

Il problema è che il punteggio dell'orale è essenziale per chi vuole avere possibilità di vincere il concorso. Del resto, passarlo senza vincerlo, non serve a nulla. Non esistono graduatorie a scorrimento, né chi lo supera (ma non rientra tra i primi posti per regione) verrà abilitato all'insegnamento. Dovrà ripartire da zero e sostenere il secondo concorso, previsto in autunno. Altro giro, altra corsa. Una vera e propria assurdità.

Ma il caos viene da lontano. "Non c'è stata mai la volontà di realizzare un sistema strutturale di formazione e reclutamento: tutto cambia a ogni governo" osserva Manuela Calza, coordinatrice nazionale della Flc Cgil.

Quello che è certo è che si è in estremo ritardo sulle tempistiche e questo potrebbe generare non poca confusione all'apertura del prossimo anno scolastico. "I ritardi e il largo numero di partecipanti che hanno passato lo scritto, hanno fatto slittare gli orali in piena estate, una dinamica che non consente alle commissioni di lavorare serenamente, né di avviare il prossimo anno scolastico con i docenti in cattedra" aggiunge Manuela Calza.

Anche perché c'è il problema che anche chi vince il concorso dovrà ottenere l'abilitazione che non è gratis.

Il caos dei nuovi percorsi abilitanti e i tagli sulla scuola

Il prossimo anno tutti gli insegnanti dovranno sborsare almeno 2mila euro per i percorsi abilitanti che permetteranno loro di lavorare, ma il percorso non è uguale per tutti. Lo scorso 15 febbraio, infatti, il Miur ha annunciato con una nota che i percorsi abilitanti possono essere attivati dalle università accreditate. Non per tutti, però: sono riservati a chi è già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché ai docenti specializzati sul sostegno.

In molti colgono la palla al balzo e si spostano su materia, "scavalcando" di fatto in graduatoria molti precari storici che, da anni, insegnano nelle scuole secondarie. Lo stesso avviene per molti maestri delle scuole primarie.

E le reazioni non sono serene. A una docente della primaria, che chiede su un gruppo Whatsapp come funzioni la prima fascia delle secondaria (quella riservata agli abilitati e ai vincitori di concorsi) la risposta di molti è netta. "Tu che non hai mai lavorato alla secondaria avrai un posto. E noi di seconda fascia con molti più anni di servizio. A casa" scrive una precaria della scuola. "Mi lascia perplessa trovare alle medie un collega che fino a ieri insegnava le tabelline" gli fa eco un'altra.

Ma il problema è anche per le famiglie disabili che, dal prossimo anno rischiano di trovarsi senza insegnanti. Oltre a vedere vanificata la sacrosanta richiesta di continuità didattica.

I problemi però sono strutturali. "La mancanza di personale specializzato non può essere risolto con dei vincoli a rimanere su un posto. Chi è sul sostegno ha oggi un vincolo quinquennale che è ragionevole, la possibilità di fare altro deve essere garantita - osserva Manuela Calza che aggiunge - Il punto vero è che c'è bisogno di più docenti stabilizzati e il problema nasce dal lontano 2009 quando sono stati tagliati 8 miliardi alla scuola, che non sono mai stati di fatto restituiti". Il riferimento è al Dpr 81, dell'allora ministra Gelmini che ridefinì classi e organici, tagliano pesantemente le risorse disponibili.

E oggi, a profilarsi è un vero e proprio disastro amministrativo. A prevalere è la nota logica del "Divide et impera" che impedisce, di fatto, ai tanti precari di coalizzarsi. Mentre la scuola italiana sembra assomigliare sempre più, inesorabile, al famoso "Brutto pasticciaccio" evocato da un romanzo senza tempo di Gadda. Uno che di grottesco e assurdità se ne intendeva.