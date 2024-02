Aci Castello, al via giovedì la conferenza nazionale farmaceutica

Torna l'appuntamento con la conferenza nazionale sulla farmaceutica. Quest'anno la conferenza si terrà dal 29 febbraio al 1 marzo all'hotel "Four Points Sheraton as Aci Castello.

L'appuntamento, coordinato da Filippo Drago, direttore del master in discipline regolatorie del farmaco dell’Università di Catania, si distingue per il suo ricco programma di interventi, delineando una narrativa complessa e articolata sull'innovazione e la valutazione del farmaco. "La determinazione del valore di un medicinale deve fondarsi su un'analisi accurata dei suoi benefici e rischi - ha affermato Drago - evidenziati dai trial clinici. Questi studi, spesso guidati da considerazioni economiche, mirano a massimizzare i benefici riducendo al minimo i costi o i rischi. Tuttavia, questa strategia può talvolta portare a valutazioni che non riflettono pienamente il potenziale di un farmaco, incidendo negativamente sia sul Sistema Sanitario che sullo sviluppatore del farmaco. In alcuni casi, farmaci innovativi non vengono adeguatamente valorizzati a causa di confronti inappropriati o dati clinici insufficienti, compromettendo il loro posizionamento terapeutico e il loro valore economico. È essenziale valutare il valore aggiunto di un medicinale attraverso indicatori come i Qaly, pur riconoscendo i limiti di tali misure. La futura adozione del joint clinical assessment in Europa mira a standardizzare la valutazione del valore clinico dei farmaci, ma non risolverà la questione della valutazione del loro valore terapeutico incrementale. La valutazione dell'impatto economico dei farmaci è cruciale nel processo di Health Technology Assessment (HTA), ma il nuovo sistema non influenzerà significativamente la definizione del loro valore in Italia. Questi argomenti saranno al centro della XXII Conferenza Nazionale sulla Farmaceutica, un'occasione per dibattere e proporre soluzioni per il futuro della gestione dei farmaci in Italia e il ruolo dell'AIFA a livello internazionale."

Il congresso si aprirà il 29 febbraio con una giornata dedicata ai focus groups, all’interno dei quali rappresentanti di circa cinquanta industrie farmaceutiche discuteranno i temi cardine della conferenza, confrontandosi sulle strategie di sviluppo di farmaci per patologie rare e orfane, sull'impatto del nuovo regolamento europeo HTA, sull'importanza dell'innovazione e sulle sfide regolatorie nella progettazione dei trial clinici.