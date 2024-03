Catania ospiterà una conferenza internazionale sul mondo dei cetacei

Mancano poco più di due settimane al grande evento, una Conferenza internazionale sul mondo dei cetacei e sulle sfide per raggiungere uno sviluppo sostenibile delle aree costiere, mitigando gli effetti delle azioni umane sull’ecosistema marino e supportando la conservazione dei mammiferi marini. Una sfida anche per l’Associazione Marecamp, organizzatore ufficiale della Conferenza, che in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (DSBGA) dell’Università di Catania si prepara ad ospitare gli oltre 500 partecipanti già registrati alla 35° Conferenza Annuale della European Cetacean Society (ECS) dal tema Marine mammals and human activities: how to reach a sustainable development of coastal areas? che avrà luogo dal 10 al 12 aprile 2024 presso Le Ciminiere di Catania, e che sarà preceduta da due giornate di workshop paralleli tematici presso lo stesso DSBGA. Tra i relatori vi saranno docenti, ricercatori e studenti provenienti dall'intera area euromediterranea e oltre - si contano iscritti anche da Cina, Brasile, Nuova Zelanda, USA, Singapore, e India - che esporranno i propri lavori scientifici sui mammiferi marini. Gli interventi di apertura di ciascuna giornata saranno inoltre tenuti da esperti di calibro internazionale quali Frances Gulland (Presidente della Commissione sui Mammiferi Marini degli Stati Uniti), Bruno Cozzi (Fondatore del Centro Studi Cetacei), e Philip Hammond (Professore di Ecologia presso l’Università di St Andrews). Anche i meno “addetti ai lavori” potranno presenziare gratuitamente a parte dell’evento, durante una serata video tematica dell’11 aprile, sempre presso Le Ciminiere (registrazione obbligatoria sul sito ECS).

L’evento è realizzato grazie al lavoro volontario degli esperti del Comitato Locale Organizzativo (LOC) coordinato da Marecamp, con il supporto del Consiglio ECS. Inoltre, la Conferenza gode del patrocinio del Dipartimento della Pesca Mediterranea (Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana), del Comune e della Città Metropolitana di Catania, e dell’Università di Catania. Anche il servizio di accoglienza presso Le Ciminiere sarà realizzato da studenti volontari provenienti da diverse università italiane ed estere, e da una quarta classe del Politecnico del Mare di Catania. La 35° Conferenza ECS sarà presentata ufficialmente dal LOC nella Conferenza Stampa del 25 marzo 2024, alle ore 10, presso l’ “Aula Consiglio” del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – Sezione di Biologia Vegetale – ex Conservatorio Vergini al Borgo (via Empedocle 58, Catania) dell’Università di Catania. La Conferenza ECS gode del supporto di: Chelonia Limited – Wildlife Acoustic Monitoring; ACCOBAMS – Agreement Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area (ACCOBAMS); Communication Technology; co.l.mar.; riviste Sustainability, Marine Science and Engineering, Diversity, e Animals dell’editore Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI); Laboratorio di Igiene e degli Alimenti (LIAA) del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologiche Avanzate “G. F. Ingrassia” dell’Università di Catania; e NetSense.