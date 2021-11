Confesercenti Catania riceve la visita del comandante provinciale della guardia di finanza

Il generale di brigata Antonino Raimondo, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Catania si è recato questa mattina in visita nella sede della Confesercenti. Ad accoglierlo, il direttore provinciale Francesco Costantino. L’incontro istituzionale è stata l’occasione per ribadire la massima collaborazione fra le Fiamme Gialle e l’organizzazione degli esercenti al fine di tutelare i cittadini e il tessuto imprenditoriale etneo con azioni condivise efficaci, capaci di prevenire e perseguire reati di natura economico-finanziaria (come truffe, contrabbando, ricettazione, riciclaggio, contraffazione) ma anche portare avanti percorsi di prevenzione e formazione.

“La sinergia con le forze produttive che operano per la crescita economica della nostra città è fondamentale – ha sottolineato il generale Raimondo – Catania è una città articolata e dinamica, il contrasto alle infiltrazioni criminali, alla lotta al riciclaggio, alla contraffazione, agli illeciti in materia di spesa pubblica e alla criminalità economico-finanziaria sono nostre priorità. Contrastare l’evasione fiscale vuol dire contribuire alle prospettive di ripresa e di rilancio dell’economia del Paese”.

“Ma accanto al contrasto dei reati – ha proseguito – è altrettanto fondamentale la prevenzione e la formazione, incontrare i giovani nelle scuole, nelle università, nei luoghi di lavoro".

Costantino, a margine dell'incontro, ha aggiunto: "Onorati della visita del comandante Raimondo – abbiamo raccolto con entusiasmo il suo invito e abbiamo avuto modo di fargli conoscere la nostra realtà, che conta quasi 3 mila associati. Abbiamo condiviso quanto fatto sin dal nostro insediamento, avvenuta ad agosto dello scorso anno. Giovani, legalità, formazione, costituiscono il paradigma attorno al quale abbiamo incentrato la nostra attività. Infine abbiamo raccolto positivamente la disponibilità del comandante Raimondo ad organizzare insieme, ad inizio del nuovo anno, un incontro formativo con tutti i nostri associati”.