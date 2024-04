Cooperazione transfrontaliera, in città un evento dedicato al Mediterraneo

Cogliere le opportunità dei programmi di cooperazione transfrontaliera interregionali Next Med, Italia-Malta e Italia-Tunisia. Giovedì 4 aprile, dalle 9.30 alle 13.30, nella sala conferenze del Palazzo della Regione, in via Beato Bernardo, 5, si svolgerà l’evento “Programmazione cooperazione territoriale europea 2021-2027 - Il punto di vista del Mediterraneo”.

Gli obiettivi delle azioni di cooperazione transfrontaliera nel bacino mediterraneo, tesi a promuovere uno sviluppo socioeconomico equo e sostenibile dei territori coinvolti, sono vari: competitività delle piccole e medie imprese, ricerca e innovazione, accesso alle cure e ai servizi sanitari, sviluppo del turismo sostenibile, cultura, formazione, istruzione, ambiente, economia circolare. La giornata è rivolta principalmente alle organizzazioni siciliane interessate a partecipare a progetti di cooperazione nel Mediterraneo: università, enti di ricerca, enti del terzo settore, pmi, aziende del sistema sanitario e della filiera turistica e culturale, istituzioni pubbliche (Regione, Città metropolitane, Comuni). L’evento è organizzato congiuntamente dai programmi Interreg Next Italie-Tunisie, Interreg VI A Italia-Malta e Interreg Next Med. È possibile registrarsi a questo link