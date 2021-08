Gravina, attivato il punto di vaccinazione di prossimità

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso comunica che grazie alla collaborazione con l'Asp e la Rete Civica della Salute, il Comune di Gravina di Catania ha attivato un punto vaccinale di prossimità. Il presidio sarà operativo presso i locali Vecchio Municipio (via Etnea n. 360) nei giorni 10-17-26-31 agosto 2021, dalle ore 18.00 alle ore 23.00. L'accesso alle somministrazioni di dosi di Moderna o Pfizer anche in seconda dose sarà possibile previo contatto telefonico e prenotazione ai seguenti recapiti: Comune di Gravina di Catania (0957199302-303-304); o referente territoriale RCS (335 740 1233).

“Abbiamo messo a disposizione i locali del Vecchio Municipio per poter ospitare una squadra di vaccinatori composta da tre medici e di un informatore scientifico – ha spiegato il sindaco – con l'obiettivo di raggiungere una più ampia copertura vaccinale di residenti e non residenti. Ringrazio Patrizia Costa, consigliere comunale e responsabile della Rete Civica della Salute per il Distretto Socio Sanitario 19 di cui Gravina è capofila, per l'importante iniziativa messa in campo”. “È necessario dare una ulteriore spinta alla campagna vaccinale per scongiurare l'aumento dei nuovi contagi – ha sottolineato Patrizia Costa - anche in prospettiva alla riapertura delle scuole. Ringrazio il coordinatore regionale della Rete civica della Salute, Pieremilio Vasta, la dottoressa Maria Roccaro dell'Asp, coordinatore vaccinazioni domiciliari e di prossimità”.