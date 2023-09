Palazzo della Cultura ospita la nuova edizione della rassegna "Corti in Cortile, il Cinema in breve"

Come ogni estate torna "Corti in Cortile, il Cinema in breve", la manifestazione più attesa dell’anno da cinefili, video maker, registi, sceneggiatori e aspiranti tali

Nel Palazzo della Cultura di Catania il concorso internazionale di cortometraggi giunto alla sua XV edizione prenderà il via a partire da venerdì 15 settembre per concludersi domenica 17 settembre con la premiazione del vincitore 2023. Il Festival, inserito nella rassegna Catania Summer Fest 2023 e co-organizzato dall’associazione Visione Arte e dal Comune di Catania, riconosciuto e finanziato dall’Assessorato al turismo della regione s, sotto la direzione artistica di Davide Catalano, propone quest’anno 22 corti in concorso, provenienti da tutto il mondo e tra cui anche il Premio Oscar 2023, che verranno giudicati da una giuria popolare e da una giuria di qualità composta da artisti, produttori, operatori del settore, accademici ed esperti della comunicazione e dell’informazione. Ma non solo; come da tradizione, non mancheranno laboratori e masterclass per chi vorrà conoscere le tecniche su cui si basa l’antica arte del cinema e cosa si muove dietro alle quinte di questo magico mondo, oltre alla novità di quest’anno, il Film Market, il primo networking per gli operatori dell’industria del cinema del Sud Italia.