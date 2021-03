Decreto Sostegni, Assoesercenti Unimpresa sulle misure adottate dal Governo

"Le risorse disponibili annunciate dal presidente Draghi - é il commento del presidente regionale di Assoesercenti - Unimpresa Salvo Politino sui contenuti del nuovo Decreto Sostegni - sono esigue, in quanto consentono a malapena di coprire il 3,3% del fatturato perso in un anno dalle imprese, quando invece gli annunci del Governo parlano di un sostegno pari al 40% della media mensile. Sicuramente la nuova proposta ci fa ben sperare, poiché è sempre uno spiraglio rispetto alla situazione di immobilismo attuale ed inoltre lo stanziamento dei fondi è superiore al totale di tutti i ristori erogati nel 2020. Detto questo, la sostanza non cambia: nonostante le risorse ingenti impegnate, il risultato pro capite è modesto. Chiediamo - conclude Politino - al presidente Draghi di tenere alta l’attenzione sulle imprese, specialmente su quei comparti che hanno maggiormente sofferto la crisi dovuta alle conseguenze della pandemia e di pensare ad aiuti concreti e stabili affinché non si crei un deserto imprenditoriale in Sicilia, una terra viva e piena di risorse".