Riparte il set di "Paolo Vive", docufilm sul giudice Borsellino

Riprendono le riprese di Paolo vive, il docufilm scritto e diretto dalla regista catanese Debora Scalzo, con protagonista l'attore Bruno Torrisi nelle vesti del giudice Paolo Borsellino. A trent'anni dalla strage di via D'Amelio, l'originale omaggio d'autore al magistrato e all'uomo “Paolo”, realizzato tra Palermo e Catania, con un primo ciak girato già lo scorso fine gennaio e' uno dei progetti piu' coraggiosi dell'autrice. Le nuove riprese ripartiranno a Palermo, un progetto importante della regista da sempre impegnata nel sociale e legalità, che mira a portare sullo schermo un intenso monologo rivolto in particolare “ai giovani che perseguono con coraggio ideali di legalità e giustizia”. La Scalzo da Palermo arriverà anche a Catania: nella sede della Catania Film Commission incontrerà gli studenti di una scuola di Giardini Naxos. "Sapere che dei giovani siciliani stimano me e il mio progetto - dichiara Debora Scalzo - è una bella soddisfazione. E' bello sapere che Paolo Vive attraverso i loro occhi, gli occhi del nostro futuro". Scrittrice e sceneggiatrice cinematografica siciliana, Debora Scalzo ha al suo attivo diversi libri dedicati alle forze dell’ordine e importanti premi per la letteratura poliziesca e sociale a livello internazionale.

Ufficialmente in concorso nella sezione cortometraggi ai David di Donatello 2023 e nella selezione ufficiale cortometraggi del Festival di Cannes 2023 con "Cuore Marchiato", shortmovie scritto e prodotto da lei, diretto da Giovanni Ruggeri e tratto dal suo omonimo romanzo best seller (NewBook Edizioni), dove tratta la tematica della violenza psicologica vissuta all'interno di una storia extraconiugale, con protagonista Sofy donna di successo e Marco poliziotto di volante, ambientato nella città etnea. Debutta alla regia con questo docu-film che racconta, oltre che il magistrato, ”l'uomo di alti valori che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia, un esempio per le nuove generazioni”. Paolo Vive è prodotto dalla stessa Scalzo, con Underground Studio Production, Dip Studio Production, Mat&Teo Production, Pierangela Giuffrida e Andrea Festa. In collaborazione con Palermo Film Commission, Catania Film Commission, Sicilia Film Commission, sostenuto e supportato dalla famiglia Borsellino. Le maestranze tutte siciliane, come dice la Scalzo "sono il valore aggiunto al progetto", dal filmmaker dronista Antonio Licciardello, l'hair stylist Toni Pellegrino, la makeup artist Costanza Dicorrado e il doppiatore veronese Mario Giarola. La colonna sonora è prodotta dal cantautore barese Gianni Pollex (autore di artisti quali Ermal Meta, Emma Marrone, Chiara Galiazzo, Elodie), e firmata da Roberto Williams Gugliemi e Debora Scalzo. Il film è suddiviso in due parti: da un lato interviste e testimonianze esclusive, dall'altro l'interpretazione di Torrisi, attore "eccellenza siciliana". Sarà distribuito in Italia e all'estero alla fine del 2023, con presentazioni in festival di cinema internazionali.