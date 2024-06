Arte: quattro opere del pittore Domingo Saglimbene donate alla città

“Quattro straordinari dipinti di Domingo Saglimbene sono diventati patrimonio cittadino, grazie a una donazione che risponde al testamento spirituale di un grande artista nei confronti della sua terra d'origine”. Così il sindaco Enrico Trantino ha accolto nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti l'arrivo a Catania, dagli Stati Uniti, dei pregevoli quadri dell'affermato pittore italo-americano che prima di morire (nel 2016) espresse il desiderio che alcuni suoi iconici lavori tornassero nella città natale. Le quattro opere pittoriche, realizzate in olio su masonite nel 1980, sono: "In the Company of Sunflowers", "Great Expectations", "Out with Cicero, The Dane", "Hot Summer".

I dipinti state consegnati al primo cittadino, e alla collettività catanese, da Diana Saglimbene Tice, figlia dell'artista, e dal mecenate e mercante d'arte Ron Hall, accompagnati dal gallerista Massimo Ligreggi, presenti anche il direttore della Cultura, Paolo Di Caro e la responsabile del sistema museale del Comune, Valentina Noto.

Saglimbene, nato nel 1920 a Catania, emigrò negli anni '30 con la famiglia a Detroit e negli Stati Uniti sviluppò e affermò il suo talento, ispirandosi a maestri come Picasso, Modigliani, D'Alì, Van Gogh. Le influenze di questi autori sono presenti nelle pennellate dei dipinti che saranno esposti nel Palazzo della Cultura, dove potranno essere ammirati da tantissimi visitatori e turisti. Il sindaco Trantino ha approfondito alcuni aspetti dell'arte di Saglimbene e del contesto americano con Ron Hall, oratore ed eclettico uomo di cultura noto negli Usa, autore di best seller del NY Times come di produzioni cinematografiche (suo il film Paramount “Same Kind of Different as Me”), promotore di attività nel sociale a beneficio in particolare dei senzatetto.