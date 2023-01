Al Duomo di Milano VeraLab sceglie il verde di Giardini Somma per arredare il Natale

È stato acceso il 6 dicembre il simbolo del Natale per eccellenza: l’albero in piazza del Duomo a Milano. Alla cerimonia ufficiale presente anche il sindaco Giuseppe Sala. Quest’anno ha portato la firma di VeraLab, l’azienda di Cristina Fogazzi, l’Estetista cinica imprenditrice e influencer specializzata nei cosmetici, celebre per il suo stile irriverente nel dare consigli. Alto 25 metri, l’abete – tradizionale – è stato decorato con luci a led e palle bianche, argento e rosa con la scritta “We wish you to be yurself”, “ti auguriamo di essere te stesso”. Ai piedi dell’albero un villaggio di Natale. Qui, ad accogliere milanesi e turisti, tra stelle e sfere luminose e grandi pacchi dono, orsi, pinguini e renne in resina. Durante il periodo natalizio, per 10 giorni, Babbo Natale ha scattato foto con bambini e famiglie. A dieci giorni dal suo allestimento si calcola che questo è stato uno degli alberi più gettonati degli ultimi anni. Ci racconta questa esperienza il siciliano, Pasquale Somma, titolare dell’azienda Giardini Somma, responsabile della parte “verde” del progetto. Dopo anni di duro lavoro e risultati ottenuti, è arrivato uno dei momenti più gratificanti per l’azienda “Non credevo fosse possibile, nonostante la dedizione al nostro lavoro, tagliare un traguardo così importante. Lavorare allo storico albero di Natale di Piazza Duomo a Milano. L’abete, alto 27 metri, è stato interpretato dal beauty brand, VeraLab, fondato da Cristina Fogazzi. Tra 700 palline fuxia e argento risalta il messaggio di body positivity: “We wish you to be yourself”, cioè “Ti auguriamo di essere te stesso/a”.

Pasquale ci racconta che l’albero che ha incantato i passanti e turisti a Milano si chiama Pina, uno splendido abete cresciuto in Trentino-Alto Adige che per cause ambientali, non era più stabile e doveva essere abbattuto. Volevo ringraziare la nostra squadra: Alessandro Giuffrida, Salvatore Silvia Ruggieri, Orazio Foresta, Andrea Trovato, Antonino Maurici e Salvatore Lo Faro. Il progetto per conto di Giardini Somma è stato curato e voluto dall’agronomo e tecnico catanese, Leopoldo Todaro. È stata la decima volta, dal 2007, che in qualità di agronomo e di tecnico mi sono occupato dalla scelta dell’albero in Trentino a tutta la logistica per l’allestimento dell’albero di Natale in piazza Duomo a Milano, il più alto è stato nel 2010 di circa 50 metri di altezza. La lunga esperienza ha permesso anche quest’anno, di realizzare uno degli alberi di natale tra i più belli d’Italia e mai realizzati. Ciò è’ stato possibile grazie al connubio perfetto e alla fiducia riposta alla Giardini Somma Srls di Mascalucia. Grazie ovviamente a Veralab per aver reso straordinario questo Natale 2022".