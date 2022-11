Eclissi lunare totale: quando e come vederla

Oggi, martedì 8 novembre 2022, c’è l'eclissi totale di Luna, la seconda del 2022 nonché l'ultima per i prossimi tre anni. A differenza dell'eclissi avvenuta lo scorso 16 maggio, quella di oggi non sarà visibile dall'Italia, né dal resto d'Europa e dall'Africa, ma solo da Asia, Americhe, Australia e Nuova Zelanda. Per non perdere comunque lo spettacolo, che non si ripeterà fino al 2025, sarà possibile seguirlo online con la diretta organizzata dal Virtual Telescope Project grazie alla sua rete di collaboratori in Australia e Americhe.

L'eclissi totale di Luna durerà quasi un'ora e mezza: inizierà alle 11:17 ora italiana, raggiungerà il culmine alle 11:59 per poi concludersi alle 12:41. I fortunati che potranno ammirarla avranno dunque tutto il tempo per prepararsi e uscire per vederla, anche a occhio nudo.

Per l'occasione la Luna si "vestirà" di rosso: ciò si deve al fatto che in quelle fasi cruciali l'atmosfera terrestre indirizza verso il satellite la porzione rossa dello spettro elettromagnetico. L'eclissi avviene quando la Luna raggiunge il punto della sua orbita nel quale si trova perfettamente allineata fra il Sole e la Terra, in modo da nascondersi dalla luce del Sole dentro l'ombra della Terra. Se l'allineamento non è perfetto, l'eclissi è parziale o di penombra.