L' hair stylist catanese Emanuele Toscano rappresenta l'Italia alla "Kao Salon Global Experience" di Chicago

La recente Kao Salon Global Experience, tenutasi a Chicago il 24 e 25 settembre 2023, ha visto emergere tre giovani parrucchieri italiani come stelle brillanti in un evento di respiro internazionale. L'evento, organizzato dalla Kao Salon Division, una divisione della multinazionale giapponese Kao Corporation, ha riunito alcuni dei più noti professionisti del settore della bellezza da tutto il mondo. I finalisti italiani che hanno onorato il loro paese in questa competizione di alto livello includono Emanuele Toscano, Lino Incorvaia e Ivan Vinella, i quali si sono distinti in diverse categorie di rilievo. Emanuele Toscano, patron del Salone Narciso Rosso Hair Boutique a San Giovanni La Punta, si è fatto notare nella categoria 'Creative Hair Cutter of the Year', dimostrando competenze eccezionali e una visione creativa unica nel campo della bellezza e della moda. Lino Incorvaia, con il suo straordinario talento nel campo dei colori, è stato un finalista nella categoria 'Creative Colorist of the Year'. La sua abilità nel trasformare i capelli in opere d'arte lo ha reso un punto di riferimento nel settore. Ivan Vinella, un giovane talento emergente, è stato riconosciuto come finalista nella categoria 'New Talent Colorist of the Year'. Il suo approccio fresco e innovativo alla colorazione dei capelli ha catturato l'attenzione dei giudici e degli spettatori. Questi tre parrucchieri italiani hanno dimostrato di essere un'eccezionale combinazione di tecnica e creatività, rappresentando con successo il loro paese in una competizione globale di alto profilo. La Kao Salon Division, con una presenza in oltre 40 paesi e una clientela che include più di 40.000 saloni, è un punto di riferimento nel settore, noto per promuovere l'ispirazione, l'arte e l'innovazione nel mondo della bellezza. In questa occasione, i finalisti italiani desiderano esprimere la loro gratitudine verso coloro che hanno contribuito al loro successo.

Tra questi, l'amministratore delegato di Kao Italy, Valeria Defiore, Alessandro Pareti teacher educator del team del Master Stylist, Samanta Tressino, education manager centro south Italy, Roberta Fiorindo, head education Italy, Daniele Milazzo, l'Area Manager di Kao Italy, Goldwell Italia e il suo staff, Kao Salon Division, Goldwell Sicilia e l'agenzia creativa, Plan Studios Group. Daniele Milazzo, Area Manager di Kao Italy, Goldwell Italia: "Sostengo che nella vita una vocale può fare la differenza ed esattamente la O o la E, fOrmarsi per non fErmarsi. I nostri tre finalisti hanno effettuato tutti i percorsi formativi GOLDWELL sia in zona che nelle Accademie di Roma e di Milano ed è stata questa la chiave del loro successo sia nei loro rispettivi negozi che nella kermesse mondiale di Chicago. Ad maiora semper." Samanta Tressino, Education Manager centro south Italy: "La passione, la creatività ma soprattutto la costante formazione con Kao Goldwell ha portato questi talenti ad una importante crescita professionale ed aver raggiunto oggi il 1° posto nazionale nelle rispettive categorie. Siamo orgogliosi del loro traguardo! Questo risultato mette in luce che, nonostante l'importanza crescente della tecnologia nell'industria, l'abilità umana e la creatività rimangono elementi fondamentali per eccellere nel campo della bellezza. I finalisti italiani hanno rappresentato con maestria l'Italia, lasciando un'impronta indelebile sulla Kao Salon Global Experience e dimostrando al mondo l'innegabile talento italiano.