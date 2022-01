Epifania al "Fortino", donate 200 calze ai bambini

Un momento per festeggiare l'Epifania con i bambini del “Fortino” che si sono ritrovati presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in piazza Palestro: questa l'iniziativa promossa da Giuseppe Di Blasi, in arte “Martino”. Presente anche il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Castiglione che si è unito al momento di festa. Per l'occasione sono state donate più di 200 calze della Befana, mentre il circo Orfei ha regalato ai bambini 100 biglietti omaggio per lo spettacolo circense. “Ringrazio tutti gli intervenuti e il parroco che ha ospitato questo piccolo momento d'incontro per celebrare l'Epifania dei bambini del nostro quartiere – ha commentato Di Blasi – per la nostra comunità è un segno di vicinanza e allegria”.